Milano 16:34
41.924 -1,15%
Nasdaq 16:34
23.201 -0,91%
Dow Jones 16:34
45.263 -0,62%
Londra 16:34
9.152 -0,49%
Francoforte 16:33
23.623 -1,73%

Piazza Affari: acquisti a mani basse su Comer Industries

Seduta decisamente positiva per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che tratta in rialzo del 4,02%.
