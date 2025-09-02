Piazza Affari: andamento negativo per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'istituto di credito lombardo
, con una flessione dell'1,83%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Popolare di Sondrio
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di breve periodo di Banca Popolare di Sondrio
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12,49 Euro. Rischio di discesa fino a 12,26 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 12,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)