Piazza Affari: calo per SOL

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari
, con una flessione del 2,48%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di SOL
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SOL
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di SOL
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 51,97 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 50,67. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 53,27.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)