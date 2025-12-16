Milano 14:17
44.228 +0,25%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:17
9.702 -0,51%
Francoforte 14:17
24.141 -0,37%

Piazza Affari: performance negativa per SOL

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per SOL
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che presenta una flessione dell'1,84% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di SOL rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 47,55 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 48,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 50,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
