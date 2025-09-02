Piazza Affari: in calo Webuild

società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione dell'1,98% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 3,733 Euro con prima area di resistenza vista a 3,829. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,697.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)