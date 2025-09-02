Milano 16:37
41.929 -1,13%
Nasdaq 16:37
23.207 -0,89%
Dow Jones 16:37
45.262 -0,62%
Londra 16:37
9.147 -0,53%
Francoforte 16:36
23.612 -1,77%

Piazza Affari: perdite consistenti per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: perdite consistenti per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Si abbattono le vendite sul comparto beni industriali a Milano, che continua la giornata a 69.502,81 punti, in forte calo del 3,38%.
Condividi
```