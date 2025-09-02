Milano
16:39
41.901
-1,20%
Nasdaq
16:38
23.182
-1,00%
Dow Jones
16:38
45.240
-0,67%
Londra
16:39
9.145
-0,56%
Francoforte
16:38
23.603
-1,81%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto immobiliare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 settembre 2025 - 10.00
Giornata da dimenticare per l'
indice delle società immobiliari in Italia
, che retrocede a 8.445,89 punti, ritracciando dell'1,86%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: calo per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: balza in avanti il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il comparto immobiliare italiano
Debole la seduta a Piazza Affari per il comparto immobiliare italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Real Estate
-2,60%
Altre notizie
Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: sell-off per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: calo per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: balza in avanti il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto immobiliare italiano