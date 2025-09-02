Milano 16:39
41.901 -1,20%
Nasdaq 16:38
23.182 -1,00%
Dow Jones 16:38
45.240 -0,67%
Londra 16:39
9.145 -0,56%
Francoforte 16:38
23.603 -1,81%

Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto immobiliare italiano

Piazza Affari: violenta contrazione per il comparto immobiliare italiano
Giornata da dimenticare per l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 8.445,89 punti, ritracciando dell'1,86%.
