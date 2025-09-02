Saipem, Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 6,19%

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha una partecipazione potenziale del 6,19%
in Saipem
. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 26 agosto 2025. La partecipazione è detenuta tramite le controllate Goldman Sachs International e The Goldman Sachs Trust Company of Delaware.
In particolare, lo 0,002% sono diritti di voto riferibili ad azioni
, lo 0,620% sono contratti di prestito titoli
con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza, lo 0,810% sono obbligazioni convertibili
con scadenza 11/09/2029; opzione Put con scadenza dal 19/09/2025 al 19/12/2025, lo 4,760% sono futures
con scadenza 18/12/2025; Swap con scadenza dal 11/09/2025 al 31/07/2035.