Banco BPM, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,112%

Goldman Sachs

Banco BPM

(Teleborsa) -ha unain. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 29 gennaio 2026.In particolare, lo 0,064% sono, lo 0.384% sonocon possibilita' di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, il 4,558% sonocon date di scadenza comprese tra il 20/03/2026 ed il 18/12/2026; Put Option con date di scadenza comprese tra il 19/03/2026 ed il 17/12/2027; lo 0,105% sonocon date di scadenza comprese tra il 30/03/2026 ed il 21/01/2041; Call Option con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 18/06/2027; Future con date di scadenza comprese tra il 17/12/2027 ed il 15/12/2028.La partecipazione detenuta tramite le societàGoldman Sachs International, Goldman Sachs & Co. LLC e Goldman Sachs Finance Corp International Ltd.