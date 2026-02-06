Banco BPM, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,112%

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha una partecipazione potenziale del 5,112%
in Banco BPM
. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 29 gennaio 2026.
In particolare, lo 0,064% sono diritti di voto riferibili ad azioni
, lo 0.384% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli
con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, il 4,558% sono Call Option
con date di scadenza comprese tra il 20/03/2026 ed il 18/12/2026; Put Option con date di scadenza comprese tra il 19/03/2026 ed il 17/12/2027; lo 0,105% sono Swap
con date di scadenza comprese tra il 30/03/2026 ed il 21/01/2041; Call Option con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 18/06/2027; Future con date di scadenza comprese tra il 17/12/2027 ed il 15/12/2028.
La partecipazione detenuta tramite le società controllate
Goldman Sachs International, Goldman Sachs & Co. LLC e Goldman Sachs Finance Corp International Ltd.