Banco BPM, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,137%

Goldman Sachs

Banco BPM

(Teleborsa) -ha unain. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 22 gennaio 2026.In particolare, lo 0,113%% sono, lo 0,355% sono azioni oggetto dicon possibilita' di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, il 4,558% sonocon date di scadenza comprese tra il 20/03/2026 ed il 18/12/2026;con date di scadenza comprese tra il 19/03/2026 ed il 17/12/2027, lo 0,110% sonocon date di scadenza comprese tra il 30/03/2026 ed il 21/01/2041; Call Option con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 01/11/2027; Future con date di scadenza comprese tra il 17/12/2027 ed il 15/12/2028.