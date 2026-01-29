Milano 17:28
45.038 -0,22%
Nasdaq 17:28
25.544 -1,84%
Dow Jones 17:28
48.822 -0,39%
Londra 17:28
10.168 +0,13%
Francoforte 17:28
24.294 -2,13%

Banco BPM, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,137%

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
Banco BPM, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,137%
(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,137% in Banco BPM. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 22 gennaio 2026.

In particolare, lo 0,113%% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,355% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, il 4,558% sono Call Option con date di scadenza comprese tra il 20/03/2026 ed il 18/12/2026; Put Option con date di scadenza comprese tra il 19/03/2026 ed il 17/12/2027, lo 0,110% sono Swap con date di scadenza comprese tra il 30/03/2026 ed il 21/01/2041; Call Option con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 01/11/2027; Future con date di scadenza comprese tra il 17/12/2027 ed il 15/12/2028.
Condividi
```