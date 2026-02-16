Banco BPM, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,074%

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha una partecipazione potenziale
del 5,074%
in Banco BPM
. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 29 gennaio 2026.
In particolare, lo 0,041%
sono diritti di voto riferibili ad azioni
, lo 0,373%
sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, il 4,558% sono Call Option con date di scadenza comprese tra il 20/03/2026 ed il 18/12/2026; Put Option con date di scadenza comprese tra il 19/03/2026 ed il 17/12/2027; lo 0.102% sono Swap con date di scadenza comprese tra il 30/03/2026 ed il 21/01/2041; Call Option con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 18/06/2027; Future con date di scadenza comprese tra il 17/12/2027 ed il 15/12/2028; Put Option con data di scadenza il 18/12/2026.