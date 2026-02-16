Banco BPM, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,074%

Goldman Sachs

Banco BPM

(Teleborsa) -ha unadelin. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 29 gennaio 2026.In particolare, losono, losono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, il 4,558% sono Call Option con date di scadenza comprese tra il 20/03/2026 ed il 18/12/2026; Put Option con date di scadenza comprese tra il 19/03/2026 ed il 17/12/2027; lo 0.102% sono Swap con date di scadenza comprese tra il 30/03/2026 ed il 21/01/2041; Call Option con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 18/06/2027; Future con date di scadenza comprese tra il 17/12/2027 ed il 15/12/2028; Put Option con data di scadenza il 18/12/2026.