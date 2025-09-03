Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio
, con una variazione percentuale del 2,58%.
Lo scenario su base settimanale di ArcelorMittal
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo di ArcelorMittal
evidenzia un declino dei corsi verso area 27,83 Euro con prima area di resistenza vista a 28,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 27,45.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)