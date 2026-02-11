Milano 13:02
46.369 -0,93%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:02
10.427 +0,71%
Francoforte 13:00
24.922 -0,26%

Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal

Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio, con una variazione percentuale del 2,73%.
