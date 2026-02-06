Milano
Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal
06 febbraio 2026 - 09.50
Seduta positiva per il
produttore di acciaio
, che avanza bene del 2,67%.
