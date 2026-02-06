Milano 10:05
45.521 -0,65%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:05
10.278 -0,30%
Francoforte 10:05
24.456 -0,14%

Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal

Seduta positiva per il produttore di acciaio, che avanza bene del 2,67%.
