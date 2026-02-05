Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Bene il produttore di acciaio
, con un rialzo del 2,55%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di ArcelorMittal
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 49,62 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 47,37. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 51,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)