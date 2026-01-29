Milano 10:57
45.366 +0,50%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 10:57
10.196 +0,41%
Francoforte 10:57
24.541 -1,13%

Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ArcelorMittal rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di ArcelorMittal è in rafforzamento con area di resistenza vista a 48,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 48,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
