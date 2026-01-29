Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio
, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ArcelorMittal
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di ArcelorMittal
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 48,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 48,65.
