Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 2/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Seduta negativa per il derivato italiano, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 41.770.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 42.285. Primo supporto visto a 41.515. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 41.255.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
