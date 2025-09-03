Milano 9:57
41.869 +0,34%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:57
9.137 +0,22%
23.563 +0,32%

Borsa: Andamento negativo per Shanghai, in flessione dell'1,20% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.829,02 punti

In breve, Finanza
Shanghai scambia con un ribasso dell'1,20% alle 05:48 e passa di mano a 3.829,02 punti.
