Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 10.19
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,80%
L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 4.117,95 punti
30 gennaio 2026 - 08.20
Ribasso per Shanghai, in flessione dello 0,80%, termina le contrattazioni a 4.117,95 punti.
