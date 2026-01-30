Milano 10:02
45.450 +0,83%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:02
10.196 +0,24%
Francoforte 10:02
24.517 +0,85%

Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,80%

L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 4.117,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,80%
Ribasso per Shanghai, in flessione dello 0,80%, termina le contrattazioni a 4.117,95 punti.
Condividi
```