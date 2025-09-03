Milano 9:58
41.879 +0,36%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:58
9.139 +0,24%
23.571 +0,35%

Il DAX inizia le contrattazioni a 23.606,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,51%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,51%, che esordisce a 23.606,69 punti.
