Milano 9:58
41.879 +0,36%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:58
9.139 +0,24%
23.571 +0,35%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,41%

SSE a 3.820,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,41%
Indice SSE -1,41% a quota 3.820,98 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```