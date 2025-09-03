Milano 3-set
41.785 +0,14%
Nasdaq 3-set
23.415 +0,79%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 3-set
9.178 +0,67%
Francoforte 3-set
23.595 +0,46%

Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,06%

Il Dow Jones chiude a 45.270,86 punti

Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 45.270,86 punti.
