Milano
3-set
41.785
+0,14%
Nasdaq
3-set
23.415
+0,79%
Dow Jones
3-set
45.271
-0,05%
Londra
3-set
9.178
+0,67%
Francoforte
3-set
23.595
+0,46%
Giovedì 4 Settembre 2025, ore 00.25
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,06%
Il Dow Jones chiude a 45.270,86 punti
In breve
,
Finanza
03 settembre 2025 - 22.03
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 45.270,86 punti.
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,05%
Guide
Come scegliere i titoli di Stato su cui investire
I titoli di Stato sono apprezzati dagli investitori perché consentono di impiegare i risparmi in uno strumento poco rischioso e ottenere un flusso di reddito, ma non tutti sono adatti per qualsiasi...
leggi tutto