Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 17:57
23.378 +0,63%
Dow Jones 17:57
45.131 -0,36%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,14%

Il FTSE MIB chiude a 41.784,66 punti

In breve, Finanza
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto +0,14%, terminando le negoziazioni a 41.784,66 punti.
