Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,01%)

Il FTSE MIB prende il via a 46.218,14 punti

Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto -0,01%, a quota 46.218,14 in apertura.
