Milano 9:58
41.879 +0,36%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:59
9.139 +0,24%
23.571 +0,35%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,29%

Nikkey a 42.186,59 punti

Indice Nikkey -0,29% a quota 42.186,59 all'apertura pomeridiana.
