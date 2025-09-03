Milano 9:59
41.888 +0,38%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:59
9.139 +0,24%
23.571 +0,36%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica continua la giornata in aumento dello 0,71%.
