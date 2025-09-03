Milano 9:59
41.888 +0,38%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:59
9.139 +0,24%
23.571 +0,36%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Retail
Giornata di guadagni per il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata a 760,13 punti.
Condividi
```