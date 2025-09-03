Francoforte: balza in avanti Bayer

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimico-farmaceutica
, che avanza bene del 2,46%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Bayer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,68%, rispetto a -2,48% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Analizzando lo scenario del produttore tedesco di farmaci
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 27,69 Euro. Prima resistenza a 28,36. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 27,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)