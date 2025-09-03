Milano 10:00
Francoforte: balza in avanti Bayer

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimico-farmaceutica, che avanza bene del 2,46%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Bayer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,68%, rispetto a -2,48% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Analizzando lo scenario del produttore tedesco di farmaci si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 27,69 Euro. Prima resistenza a 28,36. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 27,28.

