Milano 14:15
41.739 +0,03%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:15
9.160 +0,47%
Francoforte 14:15
23.658 +0,72%

Francoforte: balza in avanti Zalando

Seduta vivace oggi per la società che vende calzature e moda online, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,18%.
