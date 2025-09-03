Londra: balza in avanti Endeavour Mining

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, con una variazione percentuale del 2,25%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Endeavour Mining
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,47 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,81. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)