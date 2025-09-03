Milano 14:17
Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti Endeavour Mining
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con una variazione percentuale del 2,25%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Endeavour Mining è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,47 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,81. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,13.

