Milano 14:17
41.726 0,00%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:16
9.158 +0,45%
Francoforte 14:16
23.650 +0,69%

Londra: risultato positivo per Glencore

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Glencore
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che lievita del 2,59%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Glencore mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,51%, rispetto a -1,11% del principale indice della Borsa di Londra).


Il quadro tecnico di Glencore suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,854 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,952. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,792.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
