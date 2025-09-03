Londra: risultato positivo per Glencore

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, che lievita del 2,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Glencore
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,51%, rispetto a -1,11% del principale indice della Borsa di Londra
).
Il quadro tecnico di Glencore
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,854 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,952. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,792.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
