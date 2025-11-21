Londra: movimento negativo per Glencore

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, con una flessione del 2,72%.
Lo scenario su base settimanale di Glencore
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Glencore
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,339 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,435. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,283.
