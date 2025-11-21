Milano 10:23
Londra: movimento negativo per Glencore

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, con una flessione del 2,72%.

Lo scenario su base settimanale di Glencore rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Glencore suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,339 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,435. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,283.

