Londra: rosso per Ocado Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,70%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,991 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,951.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)