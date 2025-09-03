Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 17:59
23.369 +0,59%
Dow Jones 17:59
45.127 -0,37%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: brillante l'andamento di Bath & Body Works

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Bath & Body Works
Seduta vivace oggi per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,52%.
Condividi
```