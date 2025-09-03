Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 18:00
23.374 +0,61%
Dow Jones 18:00
45.130 -0,37%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: in bella mostra Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: in bella mostra Alphabet
Brilla la Holding statunitense a cui fa capo Google, che passa di mano con un aumento dell'8,07%.
Condividi
```