New York: nuovo spunto rialzista per Alphabet

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 3,65% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 301,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 297,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 305,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)