New York: in calo American Express

(Teleborsa) - Retrocede il famoso gruppo delle carte di credito
, con un ribasso del 2,77%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di American Express
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico del gruppo delle carte di credito
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 328,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 318,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 339.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)