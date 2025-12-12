Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 19:26
25.308 -1,47%
Dow Jones 19:26
48.569 -0,28%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

Wall Street in calo pesano timori bolla AI

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso la borsa di Wall Street, con il Nasdaq più colpito dalle vendite insieme ai titoli tecnologici, e in particolare Broadcom, affossati da nuovi timori di una bolla legata all'AI.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,34%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull'S&P-500, che continua la giornata a 6.837 punti. Pessimo il Nasdaq 100 (-1,67%); come pure, negativo l'S&P 100 (-0,94%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica (-2,38%), energia (-0,70%) e telecomunicazioni (-0,67%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+2,20%), McDonald's (+1,80%), United Health (+1,70%) e Procter & Gamble (+1,07%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar, che prosegue le contrattazioni a -2,76%.

Sotto pressione Nvidia, con un forte ribasso del 2,14%.

Soffre Amazon, che evidenzia una perdita dell'1,60%.

Giornata fiacca per American Express, che segna un calo dell'1,27%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Lululemon Athletica (+9,86%), Linde (+3,07%), Adobe Systems (+2,40%) e DoorDash (+2,01%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Broadcom, che prosegue le contrattazioni a -10,19%.

Pessima performance per Micron Technology, che registra un ribasso del 5,03%.

Sessione nera per Constellation Energy, che lascia sul tappeto una perdita del 4,81%.

In perdita AppLovin, che scende del 4,44%.
