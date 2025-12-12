Wall Street in calo pesano timori bolla AI

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso la borsa di Wall Street, con il Nasdaq più colpito dalle vendite insieme ai titoli tecnologici, e in particolare Broadcom
, affossati da nuovi timori di una bolla legata all'AI.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,34%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull'S&P-500
, che continua la giornata a 6.837 punti. Pessimo il Nasdaq 100
(-1,67%); come pure, negativo l'S&P 100
(-0,94%).
Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica
(-2,38%), energia
(-0,70%) e telecomunicazioni
(-0,67%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Boeing
(+2,20%), McDonald's
(+1,80%), United Health
(+1,70%) e Procter & Gamble
(+1,07%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar
, che prosegue le contrattazioni a -2,76%.
Sotto pressione Nvidia
, con un forte ribasso del 2,14%.
Soffre Amazon
, che evidenzia una perdita dell'1,60%.
Giornata fiacca per American Express
, che segna un calo dell'1,27%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Lululemon Athletica
(+9,86%), Linde
(+3,07%), Adobe Systems
(+2,40%) e DoorDash
(+2,01%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Broadcom
, che prosegue le contrattazioni a -10,19%.
Pessima performance per Micron Technology
, che registra un ribasso del 5,03%.
Sessione nera per Constellation Energy
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,81%.
In perdita AppLovin
, che scende del 4,44%.