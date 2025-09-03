Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per Bath & Body Works

New York: nuovo spunto rialzista per Bath & Body Works
(Teleborsa) - Balza in avanti il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,52%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Bath & Body Works rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Bath & Body Works, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 29,96 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30,94. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
