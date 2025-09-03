New York: positiva la giornata per Delta Air Lines

compagnia aerea americana

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,58%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 64,45 USD, con il supporto più immediato individuato in area 61,66. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 59,99.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)