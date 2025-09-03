New York: scambi negativi per Honeywell International

produttore di apparecchiature industriali

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita dell'1,83%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 212,4 USD con tetto rappresentato dall'area 216. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 211,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)