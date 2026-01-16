New York: andamento sostenuto per Honeywell International

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di apparecchiature industriali
, che lievita del 2,27%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Honeywell International
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 221,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 217,4. L'equilibrata forza rialzista di Honeywell International
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 225,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)