New York: seduta molto difficile per ON Semiconductor

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di componenti elettronici, che tratta in perdita del 3,98% sui valori precedenti.

L'andamento di ON Semiconductor nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico di ON Semiconductor mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 45,86 USD con area di resistenza individuata a quota 48,75. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 44,74.

