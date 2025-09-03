Milano 10:03
41.865 +0,33%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:03
9.137 +0,22%
Francoforte 10:03
23.583 +0,41%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.

Il movimento di Technoprobe, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Technoprobe, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,593 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6,733 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6,527.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```