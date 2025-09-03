Piazza Affari: balza in avanti DiaSorin

(Teleborsa) - Avanza l'azienda produttrice di apparati diagnostici
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DiaSorin
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della società biotecnologica
evidenzia un declino dei corsi verso area 84,23 Euro con prima area di resistenza vista a 85,65. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 83,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)