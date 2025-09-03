Milano 14:20
Piazza Affari: balza in avanti DiaSorin

(Teleborsa) - Avanza l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DiaSorin, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della società biotecnologica evidenzia un declino dei corsi verso area 84,23 Euro con prima area di resistenza vista a 85,65. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 83,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
