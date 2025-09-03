Milano 10:03
41.865 +0,33%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:03
9.137 +0,22%
Francoforte 10:03
23.583 +0,41%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore automotive dell'Italia

Performance positiva per il comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata in aumento dello 0,82% rispetto alla chiusura precedente.
