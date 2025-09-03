Milano 10:04
41.873 +0,35%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 10:04
9.138 +0,24%
Francoforte 10:04
23.587 +0,43%

Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Scambia in profit l'azienda italo-francese di semiconduttori, che lievita del 2,17%.
