Milano 14:21
41.758 +0,07%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:21
9.156 +0,43%
Francoforte 14:21
23.655 +0,71%

Piazza Affari: scambi in positivo per Recordati

Balza in avanti il gruppo farmaceutico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.
