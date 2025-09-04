Milano 10:10
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Debole la giornata del 3 settembre per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un calo dello 0,52%.

Lo status tecnico del FTSE Mid Cap mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 54.663, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 56.407. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 54.082.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
