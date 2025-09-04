Milano 10:11
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 3/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Giornata difficile per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in ribasso a 63,79.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 63,18. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 65,01 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 62,57.


