Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 3/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Giornata difficile per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in ribasso a 63,79.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 63,18. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 65,01 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 62,57.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)